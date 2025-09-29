Es oficial: la película de Los Simpson estrena su secuela en 2027

El desarrollo de aquel primer film fue un proceso largo y meticuloso que comenzó en 2001. El guion fue objeto de incontables revisiones, siendo reescrito más de un centenar de veces, incluso después de que la animación ya estuviera en marcha, lo que llevó a la eliminación de numerosas escenas.

La película, dirigida por David Silverman y producida por Gracie Films, Nelvana y 20th Century Fox, mantuvo el tono satírico de la serie al parodiar una variedad de temas contemporáneos, incluyendo el control estatal, la religión, la dinámica familiar y el medio ambiente.