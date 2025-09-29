Es oficial: la película de Los Simpson estrena su secuela en 2027
La familia amarilla más importante de la historia de la televisión regresa al cine después de 20 años. Todos los detalles de su lanzamiento.
Los fanáticos de la familia amarilla más famosa de la televisión, tienen un motivo para celebrar: tras dos décadas de espera, Los Simpsons regresarán a los cines con una segunda película que continúa la historia de la primera. El anuncio fue realizado este lunes por 20th Century Studios, que confirmó la fecha de estreno para el 23 de julio de 2027.
Aunque la productora mantuvo un total hermetismo sobre la trama, la noticia fue revelada mediante un póster en sus redes sociales. La imagen promocional muestra la clásica donna rosa y un eslogan que, al puro estilo de la serie, juega con el regreso del patriarca: “Homer’s coming back for some seconds” (“Homero regresa por la segunda”).
Por ahora, solo queda aguardar para saber qué nuevas aventuras y desastres enfrentarán Homero, Marge, Lisa, Bart y Maggie Simpson. Pero también si estará completa, teniendo en cuenta que en los últimos meses se especuló con el fallecimiento de Marge.
Un éxito asegurado de taquilla que tardó años en gestarse
La primera incursión cinematográfica de la familia de Springfield, Los Simpson: la película, se estrenó en julio de 2007. El éxito fue inmediato, recaudando 96 millones de dólares en 71 países durante su primer fin de semana de exhibición, demostrando el arrastre global de la serie.
El desarrollo de aquel primer film fue un proceso largo y meticuloso que comenzó en 2001. El guion fue objeto de incontables revisiones, siendo reescrito más de un centenar de veces, incluso después de que la animación ya estuviera en marcha, lo que llevó a la eliminación de numerosas escenas.
La película, dirigida por David Silverman y producida por Gracie Films, Nelvana y 20th Century Fox, mantuvo el tono satírico de la serie al parodiar una variedad de temas contemporáneos, incluyendo el control estatal, la religión, la dinámica familiar y el medio ambiente.
