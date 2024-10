Sean "Diddy" Combs y una nueva denuncia: el fuerte testimonio de una cantante

Fue en junio de este mismo 2024 cuando Heaton dio los detalles del terrible hecho que sufrió a manos de Combs y decidió contarlo en su Tiktok. Por lo que explicó, ella fue al estudio donde grababa Diddy, quien estaba colaborando con Kanye West en ese momento. Una vez llegada al centro de grabación, notó que era la única mujer en el lugar y que, además, los intérpretes estaban alcoholizados e intentaron acercarse a ella para tratar de desvestirla.

Niykee Heaton

“Yo decía que pararan, pero me sacaron la camisa a la fuerza. Los dos se acercaron y esta es la parte que ya no era más graciosa, miré a mi alrededor donde había un ejecutivo a quien conocía bien. Estaba a tres pies de donde estaba yo (casi un metro). Podía alcanzarlo", explicó la joven. Luego de esto, describió entre lágrimas el terror que sintió cuando se dio cuenta de que estaba sola.

“Lo miré, le dije con la mirada que esto que pasaba no era cool, que se parara, como un hombre de 50 años, a hacer algo”, comentó. En ese sentido, la cantante fue terminante: “Esta es la parte que no olvidaré en toda mi vida. No es solo el hecho de haber sido atacada sexualmente, sino mientras estos dos adultos trataban de sacarme la ropa, miré a esta persona pidiendo por ayuda literalmente y miró para otro lado”, remarcó.

Después de esto contó que también le pidió a un ingeniero de sonido que estaba allí que hiciera algo y no lo hizo. “Tomó su teléfono y empezó a mensajearse con alguien”, dijo. Finalmente Heaton logró forcejear con los músicos, según su versión, y se fue a otra habitación. Esta prueba de agresión se suma a la causa, al igual que el reciente video que se hizo viral en el que Combs ataca a su ex, Cassie pegándole patadas en la cabeza. El audiovisual se hizo viral en mayo, pero fue filmado en el 2016.