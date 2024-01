Sebastián Yatra habló por primera vez sobre la supuesta infidelidad a Tini Stoessel con Danna Paola

"Cuando una relación de este tipo se hace tan grande, es emocionante, porque es como una película romántica y tú eres el protagonista. Pero también ves que solo eres parte de esa historia. Yo era algo inmaduro y no me hallaba en el momento adecuado para eso. Sentí que perdía mi individualidad", reconoció.

yatra tini

Qué dijo Yatra sobre los rumores de infidelidad a Tini con Danna Paola

Atravesado por la situación que vivió en aquel entonces, el cantante colombiano expresó: "Nunca he abordado ese tema porque fue difícil... Danna y yo nunca intercambiamos mensajes de coqueteo en ningún momento".

"Sin embargo, creo que hoy aún hay gente que piensa que estuve con ella. De repente, me convertí en el villano de la película, sin motivo aparente. Recibí muchas críticas. Me preocupa lo que piensa la gente. También me importa lo que es justo, correcto o incorrecto, y sentí que no lo merecía", sostuvo.