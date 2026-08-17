Sergio Lapegüe despidió a su hijo Franco, que viajó a cumplir su sueño: "Encarás tu máximo desafío"

Uno de los aspectos que más resaltó fue que Franco no solamente estudiará en Harvard, sino que también vivirá dentro del campus universitario. Lapegüe hizo referencia a la enorme tradición de la institución y expresó su orgullo por el paso que dará el joven. “Vas a estudiar y vivir en el campus, donde se recibieron 8 ex presidentes norteamericanos y más de 160 premios noveles”, escribió.

El viaje también significó para Lapegüe dejar atrás algunas de las rutinas que compartía habitualmente con su hijo. Por eso, en su publicación no ocultó la nostalgia que le genera tenerlo lejos durante esta nueva etapa. Reconoció que extrañará especialmente algunos momentos cotidianos que formaban parte de su vínculo con Franco. “Voy a extrañar nuestras caminatas por nuestro Lomas de siempre y las tardes del gym de toda la vida”, expresó.

La publicación estuvo acompañada por imágenes del aeropuerto y rápidamente reflejó la mezcla de orgullo y nostalgia que atravesó a la familia durante la despedida. Lejos de plantear la distancia como un obstáculo, eligió poner el foco en el futuro de su hijo y en la posibilidad de que pueda disfrutar plenamente de la experiencia que está por comenzar. “Solo deseo que seas feliz. Que disfrutes cada paso. Siempre vamos a estar con vos a pesar de la distancia. No hay techo, pa. Seguí tu camino”, concluyó.

Qué estudiará Franco Lapegüe en Harvard

Según contó el propio Sergio Lapegüe, Franco viajó a Estados Unidos para realizar un “MBA en Business Administration” en Harvard. Recordó además el momento en que su hijo le comunicó que había decidido postularse a la prestigiosa universidad. “Me esperaste en la puerta de calle y me dijiste ‘apliqué en Harvard’”, relató en su publicación.