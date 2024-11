Sergio Lapegüe renunció a TN después de 34 años: a dónde va a trabajar en 2025

De Brito aseguró el jueves que Lapegüe "va a seguir en la televisión y es probable que esté en América", el canal por donde se emite "LAM", aunque dejó entrever que no hay nada confirmado.

"Tiene muchas ofertas, pero yo creo que lo vamos a tener acá", expresó el periodista en referencia al canal por donde se emite su propio show.

sergio lapegue renuncia

"Yo ya sé lo que va a hacer, pero no puedo contar todo. Va a hacer un programa, no un noticiero, más show. No me tiren de la lengua... tengo ganas de contarlo", agreó De Brito.

Con el paso de las horas comenzaron a circular versiones de que Sergio Lapegüe habría dejado TN y El Trece para conducir un ciclo en la segunda mañana, de 10 a 13, con un programa que podría arrancar en febrero de 2025.

Cómo fue el café que tomaron Sergio Lapegüe y Jonatan Viale

Jonatan Viale desembarcó en TN en febrero de este año y el canal le dio ciertos privilegios, por lo que sus compañeros estallaron.

El periodista Fede Flowers detalló que "los históricos de TN explotaron por las pretensiones y las preferencias ante la llegada del periodista al canal".

Pero Sergio Lapegüe enfrentó la versión de mala onda con Jonatan Viale tras su reciente incorporación a TN. El conductor manifestó que era "todo falso".

"No es cierto que esté enojado ni con Jonatan ni con nadie. No sé de dónde sacan eso", dijo. Además, Sergio Lapegüe reveló la charla que tuvo con Jonatan Viale antes de su desembarco en el canal.

"Antes de que comience su programa, tomamos un café. Le ofrecí toda la ayuda para su programa. Y hasta pedí sacarlo al aire en mi noticiero el día de su debut. Por lo tanto, lo que dijeron no es verdad", aclaró.