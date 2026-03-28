"Si queremos reconstruir este país, vamos a tener que poner en valor...": el pedido de Pablo Echarri
El actor en medio de su regreso al Metropolitan con Maldita felicidad junto a Paola Krum, habló de la situación del país.
Pablo Echarri atraviesa un presente intenso sobre los escenarios tras despedirse de Druk y dar inicio a Maldita felicidad en el Teatro Metropolitan, obra que marca su esperado reencuentro con Paola Krum. En este nuevo proyecto, el actor vuelve a apostar fuerte al teatro y, al mismo tiempo, se permite reflexionar sobre temas profundos como la felicidad, los vínculos humanos y la actualidad de la industria audiovisual, en una entrevista con El Planeta Urbano.
En relación con el eje de la obra, Echarri compartió su mirada sobre la felicidad: “Yo creo que es una sucesión de buenos momentos, de más simples a más complejos, de menos trascendentales a más trascendentales”. Y profundizó: “Nadie sabe qué es la felicidad, o no existe la definición de felicidad”. Para el actor, lejos de tratarse de un estado permanente, se construye a partir de pequeños gestos cotidianos: “Cuando uno es bueno y hace algo por el otro, siente un bienestar. Eso es un pedacito de felicidad”.
En ese sentido, también analizó cómo el ritmo actual y el avance de la tecnología impactan en los vínculos: advirtió sobre la “falsa percepción de creer que no necesitás de lo otro”, en referencia a la importancia del contacto humano real frente a las interacciones digitales. Sobre las redes sociales, sostuvo: “Creo que las redes sociales son una herramienta feroz, pero necesaria”, y remarcó que el desafío está en aprender a utilizarlas sin quedar atrapados en su lógica.
Respecto a su presente profesional, destacó especialmente el reencuentro con Paola Krum, con quien compartió éxitos televisivos en el pasado. Más allá del recuerdo de esas ficciones, el actor valoró el trabajo actual y la posibilidad de descubrir nuevas facetas en escena, dentro de una propuesta dirigida por Daniel Veronese, en la que confía plenamente.
Por otro lado, Echarri fue contundente al referirse a la crisis de la ficción en la televisión abierta argentina. “La gente no ve lo que no se muestra, lo que no hay”, afirmó, al cuestionar la falta de producción local. Según su mirada, esta situación responde tanto a problemas económicos como a la ausencia de políticas de incentivo para el sector, en un contexto donde otros países sí apuestan al desarrollo audiovisual como motor de crecimiento.
Finalmente, dejó una definición que sintetiza su postura frente al presente del país y de la industria: “Si queremos reconstruir este país, vamos a tener que poner en valor la industria audiovisual en la Argentina”.
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