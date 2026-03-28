"Si queremos reconstruir este país, vamos a tener que poner en valor...": el pedido de Pablo Echarri

En relación con el eje de la obra, Echarri compartió su mirada sobre la felicidad: “Yo creo que es una sucesión de buenos momentos, de más simples a más complejos, de menos trascendentales a más trascendentales”. Y profundizó: “Nadie sabe qué es la felicidad, o no existe la definición de felicidad”. Para el actor, lejos de tratarse de un estado permanente, se construye a partir de pequeños gestos cotidianos: “Cuando uno es bueno y hace algo por el otro, siente un bienestar. Eso es un pedacito de felicidad”.