El mensaje desde el exterior que irrumpió en "Gran Hermano" y sacudió la convivencia: qué decía
La calma dentro de la casa más famosa se alteró tras un aviso dirigido a los participantes con información clave.
La actual edición de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a verse atravesada por una situación que ya se volvió habitual en el reality: los gritos desde el exterior. En esta oportunidad, una persona se acercó a las inmediaciones de la casa más famosa del país para hacer llegar un mensaje dirigido a dos participantes, que se escuchó con claridad y generó revuelo entre los jugadores.
El momento se dio mientras las cámaras mostraban una charla entre Brian Sarmiento y Nazareno en la zona del jardín, cuando de repente una voz femenina irrumpió desde afuera. “Sol la gente te ama, Sol y Cinzia a la final”, lanzó, sorprendiendo a quienes estaban cerca y alterando la dinámica del juego por unos instantes.
Aunque la producción reaccionó rápidamente subiendo el volumen de la música para intentar tapar el grito, el mensaje ya había sido percibido por varios participantes. Sin embargo, las destinatarias no estaban en ese sector en ese momento, por lo que no llegaron a escucharlo directamente.
Fueron sus propios compañeros quienes luego les contaron lo sucedido. Sarmiento, en particular, fue uno de los que se encargó de transmitir la información y terminó celebrando junto a ellas el apoyo recibido desde afuera.
Este tipo de intervenciones externas, que suelen revelar el nivel de respaldo del público, también pueden modificar el juego puertas adentro, ya que exponen a los participantes mencionados y pueden convertirlos en objetivos dentro de la convivencia.
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