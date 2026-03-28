El mensaje desde el exterior que irrumpió en "Gran Hermano" y sacudió la convivencia: qué decía

La actual edición de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a verse atravesada por una situación que ya se volvió habitual en el reality: los gritos desde el exterior. En esta oportunidad, una persona se acercó a las inmediaciones de la casa más famosa del país para hacer llegar un mensaje dirigido a dos participantes, que se escuchó con claridad y generó revuelo entre los jugadores.