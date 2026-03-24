Quiénes son los famosos que se acercaron a Plaza de Mayo por el Día de la Memoria

Al cumplirse los 50 años del golpe cívico-militar de 1976, miles de personas se acercaron a Plaza de Mayo para conmemorar el Día de la Memoria y volver a decir a unísono "Nunca Más". Sin dudas, esta marcha ha sido una de las más masivas de las que se tenga registro y muchísimas figuras de la cultura y el espectáculo se hicieron presentes.