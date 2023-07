Ángel de Brito reveló las últimas novedades del estado de salud de Silvina Luna: "Es bastante complicado"

"El estado de Silvina es bastante complicado. Sigue con un estado de salud crítico. Uno de los temas es el respirador. No puede respirar por sus propios medios, no tiene fuerza su cuerpo, no tienen fuerza sus pulmones, por eso está conectada al respirador. La intubación tiene un lapso que son los 14 días, por eso hubo una extubación la semana pasada, pero tuvieron que volver a intubarla y sedarla", informó Ángel de Brito.