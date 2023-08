El día que Mariano Caprarola habló de la salud de Silvina Luna

Qué dijo Mariano Caprarola sobre la salud de Silvina Luna

“Tuve la suerte de que la gente del Sanatorio Otamenti con el gran médico Sergio Rossaroli pudieran agarrar una equivocación a tiempo... pero hubo consecuencias, con el ciático y demás que aún siguen molestando”, siguió.

Además, detalló: “La secuela que tengo es una pequeña insuficiencia renal que está controlada. Yo soy un tipo que me cuido, no tomo alcohol, hago deporte. Si no tuviera ese tipo de vida, no estaríamos hablando en este momento”.

Por otro lado, contó que se le pudo realizar la extracción de esa sustancia tóxica que le inyectó Lotocki: “Ya no está en mi cuerpo, ya no convivo con eso, es una película de terror que viví”.

Finalmente, concluyó cuál es su “mochila” al día de hoy: “Hoy soy un vocero para todos los que eligen seguir operándose con este médico”.