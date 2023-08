El gesto que tuvo con Silvina Luna un ex compañero de Gran Hermano

“Yo le deseo lo mejor a Silvi que fue mi compañera, le deseo lo mejor para que esté bien, ella se puso muy contenta cuando yo gané, fue un gesto re contra genuino, la cara no miente, hace tiempo que yo no hablo con ella y en su momento le presté mi departamento”, comenzó diciendo el ex participante del reality.

Siguiendo con su relato, Parra afirmó: “Cuando salimos de la casa yo le presté mi departamento y luego ella se fue a vivir a otro lado, ella es de Rosario y no tenía a donde ir, rehizo su vida en otro departamento, se lo ofrecí de corazón, después al tiempo fallecieron sus padres, dos personas amorosas, Roxana y Sergio, quería localizarla para darle mis condolencias”.

roberto parra silvina luna

“Me reencontré con ella en el casamiento de Gustavo Conti y Ximena Capristo, ojalá que pronto se ponga bien”, agregó Roberto visiblemente conmovido ante la delicada situación de su amiga.

“Es una chica muy joven, no tengo contacto pero está en mis oraciones Silvina, viví un lindo momento de mi vida y muy genuino”, dijo al respecto Parra sobre su ex compañera del reality de Telefe.

Y concluyó: “Yo le decía ´la gorda´ cariñosamente, 43 años tiene Silvina, es muy joven, pero siempre fue hermosa y siempre va a seguir siendo hermosa tanto por fuera como por dentro, va a salir, es muy fuerte”.