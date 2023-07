El testimonio de Silvina Luna en 2014: "El medio es exigente" con la imagen

silvina luna medio exigente

En una serie de videos que se volvieron virales esta semana Luna dio cuenta no sólo de que los problemas que aumentaron a través de los años, desde las consultas a Aníbal Lotocki en 2012 por dolores fuertes en el muslo o la cola hasta la presencia de una hipercalcemia que le produjo una falla renal, sino también sobre los riesgos de someterse a una intervención sin hacer una investigación previa.

"No se puede sacar, queda ahí. No hay que ponerse nada que sea para siempre", explicó la modelo sobre el metacrilato, que fue la sustancia que Aníbal Lotocki le inyectó en los glúteos en grandes cantidades.

"La mayoría de las chicas, creo, cuando llegan a la consulta con el cirujano me pasó que una ya está como decidida, entonces por ahí no pregunta tanto. Hay que preguntar, hay que consultar, hay que ver a dos o tres médicos que te digan 'esto sí, esto no se puede, esto no está permitido'. Eso es lo que uno primero pregunta, si hay algún tipo de riesgo. Te dicen que 'no, no corres ningún tipo de riesgo'. Obviamente uno no se va a exponer a eso si sabés que corrés un mínimo de que tu salud se ponga en juego", señaló.

"Yo hace más o menos tres o cuatro años atrás, como cualquier chica, quería un cambio. Por querer abarcar todo, por querer mejorar algo, decidí ir a ver un médico. Confié en la palabra de un profesional. Era algo chiquito, parecía algo fácil, que no iba a tener ningún tipo de riesgo. Eso fue en el 2011. En el 2010 me hice estudios en la clínica Favaloro y tenía mi salud impecable. Tenía el calcio perfecto y mis riñones sin piedritas ni nada. Ningún problema ni enfermedad hereditaria, como se anda diciendo por ahí", aseguró Luna.

"En el 2011 me opero y en el 2013 me hago estudios de rutina y me sale una hipercalcemia, que es un exceso de calcio en sangre. Eso hacía que yo tuviese una leve insuficiencia renal", relató en el living de Susana Giménez.

"Me empiezan a investigar (sic) y me entero que en el Hospital Italiano había cuatro casos de chicas que se habían inyectado sustancia de relleno con lo mismo, con problemas en los riñones, hipercalcemia y algunas con problemas mayores. Una chica estaba en diálisis", recordó. En ese centro médico la modelo comenzó "un tratamiento para bajar ese calcio", pero al día de la fecha los problemas renales no hicieron más que aumentar.