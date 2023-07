Floppy Tesouro dio detalles del estado de salud de Silvina Luna

Qué dijo Floppy Tesouro sobre el estado de salud de Silvina Luna

Y continuó: “Ella pasaba mucho tiempo en casa porque es amigo del papá de mi hija más allá del vínculo conmigo, es un tema que me pone muy mal y me sensibiliza mucho, la pienso todos los días, hablo todos los días con las amigas de fierro que tiene que también con mis amigas y con el hermano, es un tema que me genera mucho dolor, hoy hablé con el entorno y la está luchando segundo a segundo, tiene muchas ganas de vivir”.

“Es una buena mina que no se merece lo que está viviendo, ya le están sacando los antibióticos y la sedación, se está bancando los dolores, si quiero transmitir que estemos todos rezando por ella, todos le tenemos que seguir dando esa fuerza”, resaltó Tesouro.

“No puedo creer por lo que está pasando por una persona que no quiero dar ningún adjetivo calificativo como profesional y como persona, la está luchando minuto a minuto y poniéndole mucha garra para salir adelante, ella sabe que la quiero mucho y todos estamos haciendo fuerza para que salga adelante, he hablado con Silvina del tema de la cirugía y sabía lo que se había hecho pero no fui tan a fondo hasta que empezó a pasar todo esto, su situación actual me tiene muy ocupada”, dijo.