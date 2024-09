Silvio Soldán llega al streaming: un grande aggiornado

Serán 8 capítulos que se emitirán en vivo durante dos meses por el canal de Youtube “Berretín” y a su vez por la plataforma Twitch. Cada programa tendrá una temática en especial, las pasiones serán por la cual se rijan. Algunas de las temáticas que podrán encontrarse en cada programa serán: Amor, sexo, trabajo, traición, amistad, entre otros que permitirán que dos generaciones debatan y se de un enriquecedor intercambio.

Embed - Berretin Stream on Instagram: " ¡Silvio lo hizo todo! Solo faltaba ponerse a streamear Desde el 7 de octubre lo vas a poder ver todos los lunes a las 21hs en vivo por YouTube y Twitch. ¡Buscanos en todas las redes con el mismo usuario! @berretinstream" View this post on Instagram A post shared by Berretin Stream (@berretinstream)

Cada capítulo contará con un invitado de renombre, la vuelta del tan recordado "cofre de la felicidad" y la anécdota desconocida, como para nombrar algunos de los tantos momentos que se vivirán en "Feliz lunes". Dato no menor, habrá un importante premio por el que todos querrán participar.

Embed - Berretin Stream on Instagram: "@asadodefaso.unu y @palmitomusica la tienen clara, Silvio quiere ser influencer y dejar de laburar ¿Le saldrá? No te los pierdas en ¡Feliz lunes! Desde el 7 de octubre a las 21hs por Berretín! En YouTube y Twitch." View this post on Instagram A post shared by Berretin Stream (@berretinstream)

“En mi vida me pasó absolutamente de todo… ¿Vos creés que no me voy a atrever a discutir y estar con streamers? Por supuesto que lo voy a hacer, te espero en Berretín. Los influencers conmigo no van a poder”, dice Soldán en el primer spot que subieron desde el Instagram de @Berretinstream.

Dato no menor, es que Silvio va a revelar todo lo que nunca dijo en televisión, anécdotas que tiene guardadas bajo siete llaves y recuerdos picantes. También va a responder las dudas que surjan de los influencers, generando de esta manera un clima más que interesante, que invita a distintas generaciones a convivir.

Embed - Berretin Stream on Instagram: "Se viene el streamer más longevo del mundo Ni Scorpion ni Sub-Zero podrán con él Desde el 7 de octubre lo vas a poder ver todos los lunes a las 21hs en vivo por YouTube y Twitch. ¡Buscanos en todas las redes con el mismo usuario! @berretinstream" View this post on Instagram A post shared by Berretin Stream (@berretinstream)