Lo que dijo Sofi Martínez frente a las acusaciones sobre su distanciamiento con la Selección Argentina

La propia Sofi Martínez ya había hablado anteriormente sobre los comentarios que la vinculaban sentimentalmente con el capitán argentino y explicó que, en medio de esa situación, Antonela se comunicó con ella.

Según contó la periodista en aquella oportunidad, el mensaje que recibió fue claro y buscó transmitirle tranquilidad frente a las especulaciones que circulaban.

En paralelo, durante programas de televisión también aparecieron otras versiones que mencionaban un supuesto romance con un futbolista de la Selección durante un viaje del plantel. Sin embargo, esos dichos fueron presentados únicamente como rumores del ambiente mediático y hasta el momento no existen confirmaciones oficiales ni declaraciones de las personas señaladas.

Mientras tanto, Sofi Martínez continúa realizando la cobertura del Mundial 2026 y sigue formando parte de las transmisiones deportivas, pese a que los comentarios sobre su relación con el plantel argentino continúan generando repercusión en redes sociales y programas de espectáculos.