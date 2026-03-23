Soda Stereo Ecos: el video oficial con el holograma de Gustavo Cerati hecho con inteligencia artificial
El estreno mundial de Ecos en el Arena de Buenos Aires marcó un hito. Soda Stereo volvió a reunirse en el escenario gracias a la tecnología de vanguardia.
El 21 y 22 de marzo de 2026 quedarán grabados en la historia de la música latinoamericana. Buenos Aires se convirtió en el epicentro de un acontecimiento sin precedentes con el sensacional estreno mundial de Ecos, el nuevo e impactante espectáculo de Soda Stereo.
La gran promesa de la noche se cumplió con creces: Charly Alberti y Zeta Bosio volvieron a compartir el escenario con la figura de Gustavo Cerati. Esto fue posible gracias a un inmenso despliegue técnico y de equipos creativos que trabajaron durante meses con tecnología de vanguardia para recrear la presencia y la inconfundible voz del icónico líder de la banda, emocionando a miles de fanáticos.
IMPORTANTE: Soda Stereo Ecos suma dos nuevas funciones: así se ve Gustavo Cerati en el escenario del Arena de Buenos Aires
Video del holograma de Gustavo Cerati en Soda Stereo Ecos
Desde la producción de ECOS fueron tajantes con la premisa de este fenómeno audiovisual que busca mantener viva la esencia de la agrupación. El espectáculo rompe con todos los formatos tradicionales de la industria:
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No es un tributo ni un homenaje.
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No es una película.
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No hay artistas invitados ni un cantante nuevo.
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Es un show 100% en vivo donde el trío original vuelve a tocar junto.
Una alfombra roja con figuras de todos los ámbitos
La respuesta del público fue contundente y nadie quiso perderse este debut. En la previa del show, la red carpet del Arena de Buenos Aires se llenó de flashes reuniendo a músicos, actores, figuras del espectáculo y empresarios que crecieron escuchando los himnos del grupo.
La política también dijo presente en esta cita cultural, destacándose la asistencia del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y de la Ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes. La gran diversidad de referentes y de distintas generaciones confirmó que el alcance y el legado de Soda Stereo se mantienen intactos.
Éxito total: gira internacional y venta de nuevas entradas
Las primeras noches en Buenos Aires son solo el anticipo de lo que se vivirá en el resto del mundo. ECOS ya es un rotundo fenómeno que lleva vendidas casi 500.000 entradas, arrasando con las boleterías en toda la región.
La extensa gira internacional incluye múltiples presentaciones —en su gran mayoría con localidades totalmente agotadas— en los siguientes destinos:
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Argentina: Buenos Aires y Mar del Plata (Nueva fecha el 3 de abril).
Chile: Santiago.
México: CDMX, Guadalajara y Monterrey.
Perú, Colombia, Ecuador y Uruguay.
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España: Madrid.
Frente a la altísima demanda de los fans argentinos, la producción anunció que los tickets para las nuevas fechas en Buenos Aires estarán disponibles a partir de este lunes 23 de marzo a las 10:00 am a través del sitio web oficial de Arena de Buenos Aires.
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