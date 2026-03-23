Soda Stereo Ecos: el video oficial con el holograma de Gustavo Cerati hecho con inteligencia artificial

La política también dijo presente en esta cita cultural, destacándose la asistencia del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y de la Ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes. La gran diversidad de referentes y de distintas generaciones confirmó que el alcance y el legado de Soda Stereo se mantienen intactos.

Éxito total: gira internacional y venta de nuevas entradas

Las primeras noches en Buenos Aires son solo el anticipo de lo que se vivirá en el resto del mundo. ECOS ya es un rotundo fenómeno que lleva vendidas casi 500.000 entradas, arrasando con las boleterías en toda la región.

La extensa gira internacional incluye múltiples presentaciones —en su gran mayoría con localidades totalmente agotadas— en los siguientes destinos:

Argentina: Buenos Aires y Mar del Plata (Nueva fecha el 3 de abril).

Chile: Santiago.

México: CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Perú, Colombia, Ecuador y Uruguay.

España: Madrid.

Frente a la altísima demanda de los fans argentinos, la producción anunció que los tickets para las nuevas fechas en Buenos Aires estarán disponibles a partir de este lunes 23 de marzo a las 10:00 am a través del sitio web oficial de Arena de Buenos Aires.