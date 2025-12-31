Sofía Gonet publicó sus metas para 2026 y lanzó un mensaje filoso contra Homero Pettinato
Tras un año atravesado por polémicas, la influencer compartió sus propósitos para el próximo año y una frase en particular encendió las redes.
Luego de cerrar un 2025 marcado por conflictos públicos y fuertes cruces en redes sociales, Sofía Gonet volvió a captar la atención de sus seguidores con un posteo tan irónico como provocador. La influencer decidió compartir su lista de objetivos para 2026 y no pasó desapercibida la referencia directa a su ex pareja, Homero Pettinato.
Junto a un carrusel de imágenes que resumían distintos momentos de su año, Gonet escribió: “Y así como me ven, fui funada cada uno de esos meses. Por un 2026 lleno de propósitos”, dando a entender que la exposición y las críticas fueron una constante en su vida durante los últimos meses.
Sin embargo, el punto que más ruido generó fue uno de los ítems de su lista, en el que dejó una advertencia sin filtro: “Seguir quemando a mis ex”. La frase fue interpretada como una clara señal de que el conflicto con el streamer sigue abierto y lejos de resolverse.
Además, la influencer enumeró otros “propósitos” cargados de sarcasmo y provocación, entre ellos: “Pensar que el mundo gira alrededor mío. Jugar al LOL 15 horas al día, mandar a la ver... a todos, no ahorrar un caraj..., seguir sin superar nada, ser la gota que derrama el vaso, ghostear a todo el mundo, dejarme llevar por los impulsos, olvidarme de donde vengo y no ser humilde, ser egoísta”.
Sofía Gonet fue demandada por una vecina tras hacer topless: su reacción
Sofía “La Reini” Gonet atraviesa un nuevo episodio de exposición mediática que esta vez tuvo consecuencias legales. Durante el fin de semana, la influencer fue protagonista de una fuerte polémica luego de que circularan en redes sociales imágenes en las que se la veía tomando sol en topless en la casa de un amigo, ubicada en un barrio privado de Nordelta. Lejos de quedar solo en el terreno del escándalo virtual, el hecho derivó en una intimación formal por presunto exhibicionismo.
El conflicto se desató cuando el periodista Fede Flowers compartió en sus redes las fotos de Gonet recostada al sol sin la parte superior de la bikini. Aunque el posteo fue eliminado a los pocos minutos, las imágenes ya se habían viralizado. Según trascendió, las fotos habrían sido tomadas dentro del country, lo que habría generado malestar entre algunos vecinos del lugar.
La versión se confirmó en las últimas horas cuando fue la propia influencer quien decidió exponer la situación públicamente. A través de sus redes sociales, mostró la carta documento que recibió, en la que se la intima a modificar su comportamiento. “Intimo a Usted para que de forma inmediata, total y absoluta cese en sus conductas exhibicionistas”, señala textualmente el escrito.
El documento legal no se limita a ese punto. También le exige un cambio de actitud en su accionar público y privado: “Del mismo modo para que se abstenga de seguir extralimitándose en sus dichos que reflejan total falta de responsabilidad relacional y del respeto que amerita”.
Además, en la intimación se hace referencia a su rol mediático y a los compromisos asumidos en su carrera profesional. En ese sentido, se remarca que la participante de MasterChef Celebrity “está obligada contractualmente a preservar su imagen pública y reputación, a mantener en su vida privada una conducta ordenada y alejada de hechos que puedan ocasionarle descrédito público, escándalo, desprecio o ridículo”.
Por último, el escrito advierte que “la intimación se cursa bajo apercibimiento”, lo que implica que, en caso de reincidir en este tipo de conductas consideradas “indebidas”, la influencer podría enfrentar una sanción económica en forma de multa.
