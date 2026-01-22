Sofia Gonet salió al cruce de Vero Lozano: "La veré cuando vaya al diván y le diré de todo"
La influencer volvió a referirse a su vínculo con Verónica Lozano, no descartó reencontrarse con ella en el diván y habló de su presente personal tras las polémicas.
Sofía Gonet, conocida popularmente como “La Reini”, volvió a hablar de su vínculo con Verónica Lozano luego de que un móvil de Intrusos la interceptara para consultarle sobre aquella entrevista que compartieron. Al respecto, la influencer aclaró que no hubo un cruce reciente, aunque dejó abierta la posibilidad de un reencuentro televisivo: “No, no la crucé, pero ¿sabés que el otro día estaba pensando que yo voy a tener que ir al diván de vuelta. Va a ser el único diván que van a querer ver?”.
Ante la consulta del cronista sobre si aceptaría volver a sentarse frente a Lozano, Gonet respondió fiel a su estilo: “Y voy a tener que ir porque viste que cuando… bueno, va, no sé, pero viste que cuando te eliminan vas al diván, al chef al diván. Así que me la voy a tener que volver a cruzar ahí. Muy difícil. Ahí le voy a decir todo”.
Durante la charla, el notero le recordó que había dicho que las únicas personas que le habían caído bien fueron Vicky Xipolitakis y el perrito. Lejos de desmentirlo, Sofía ratificó su postura: “Y el perrito es divino, y a Vicky la amo”.
Consultada sobre cómo se imagina ese eventual regreso al diván tras todo lo ocurrido, fue contundente: “Ah, no, a mí qué me importa. He hecho… he vuelto, mirá, si volví con mi ex después de escracharlo por la rata, no voy a volver a ver a Lozano a decirle algo, no me importa, no. Todo es posible. Todo es posible en esta vida, siempre se puede volver a todos lados”.
Por último, le preguntaron por su vínculo con Homero, luego de un período marcado por conflictos y declaraciones cruzadas. Gonet fue clara al respecto y puso punto final al tema: “Eh, ya hay calma, no hay contacto, contacto cero absoluto”.
