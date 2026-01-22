Sofia Gonet salió al cruce de Vero Lozano: "La veré cuando vaya al diván y le diré de todo"

Sofía Gonet, conocida popularmente como “La Reini”, volvió a hablar de su vínculo con Verónica Lozano luego de que un móvil de Intrusos la interceptara para consultarle sobre aquella entrevista que compartieron. Al respecto, la influencer aclaró que no hubo un cruce reciente, aunque dejó abierta la posibilidad de un reencuentro televisivo: “No, no la crucé, pero ¿sabés que el otro día estaba pensando que yo voy a tener que ir al diván de vuelta. Va a ser el único diván que van a querer ver?”.