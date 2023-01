Cuáles fueron los trastornos alimenticios de Sol Pérez

"No comía absolutamente nada. Iba al colegio y sólo comía un yogurt. En mi mente decía mirá los abdominales que tengo", recordó Sol Pérez y contó que sus padres no se enteraron hasta que se empezó a desmayar en el colegio

Tras los desvanecimientos, su madre la llevó a un médico especialista para comenzar un tratamiento. "Mi mamá me llevó al médico, me dieron un montón de estudios, me dieron hierro en pastillas y una dieta especial para subir de peso", rememoró en Podemos Hablar de Telefe.

"Se te cierra el apetito y me obligaban a comer. Salí gracias a mi familia que me controlaban todo el tiempo, quería ser algo y no era el camino", reveló.

Los trastornos alimenticios de Sol Pérez