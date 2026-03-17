Solange Abraham festejó una eliminación en Gran Hermano y se armó revuelo: todos los detalles

Consciente de que el clima se había vuelto hostil tras su desmedido festejo, Solange intentó un acercamiento diplomático antes de que Nick cruzara la puerta de salida. En un gesto que muchos interpretaron como un intento de mitigar el impacto negativo de su imagen, se aproximó al joven y le comentó: “Me encantó conocerte y podemos conocernos afuera”. A pesar de estas palabras finales, la brecha dentro de la casa quedó expuesta y el enfrentamiento directo ha dejado secuelas que, sin duda, marcarán las próximas estrategias en una temporada donde cada gesto se analiza bajo una lupa implacable.