Soledad Aquino opinó sobre la reconciliación de Cande Tinelli con Coti Sorokin

Cande-Tinelli-y-Soledad-Aquino.jpg

Con respecto a la decisión que tomó Cande Tinelli de volver con Coti Sorokin, Soledad Aquino reconoció que no la aconsejó al respecto ya que su hija ya está grande y debe tomar las decisiones por sí misma. "No la aconsejé al respecto porque tiene que buscar su felicidad. Mis hijas están muy grandes. Quien no se golpeó en la vida", sostuvo.

Luego, opinó sobre aquella pelea que tuvo hace algunos meses con Cande Tinelli, que fue un escándalo en los medios. Le restó importancia e hizo énfasis en que son discusiones normales de madre e hija: "Son cosas de la vida. Lo que pasa es que nosotros estamos expuestos. Nos peleamos por huevadas y nos bloqueamos mil veces", alegó.

