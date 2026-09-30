Soledad Silveyra recibió el alta tras 22 días internada y reveló cómo será su recuperación

Durante su internación, Silveyra fue mostrando parte de su evolución y las tareas de rehabilitación que realizó con los profesionales que la asistieron. Con el alta, ese proceso continuará ahora desde su domicilio y bajo las indicaciones médicas correspondientes.

La actriz también aprovechó su publicación para agradecer a quienes estuvieron cerca suyo durante estas semanas. Entre ellos mencionó a sus compañeros de trabajo, sus vecinos y al equipo médico que la acompañó durante la internación.

A pesar del momento que atravesó, Silveyra mantiene la mirada puesta en su regreso a los escenarios. “Los amo, mi gente querida, y les prometo hacer todo lo posible para poder estar pronto en el escenario”, expresó al finalizar su mensaje.