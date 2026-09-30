Soledad Silveyra recibió el alta tras 22 días internada y reveló cómo será su recuperación
La actriz dejó el Sanatorio Otamendi luego de atravesar una fractura de pelvis y una fisura de sacro. Desde su casa, contó cómo se encuentra.
Soledad Silveyra recibió el alta médica después de permanecer 22 días internada y ya se encuentra en su casa, donde continuará con el proceso de recuperación tras las lesiones que sufrió luego de una caída.
La actriz había sido trasladada al Sanatorio Otamendi a comienzos de septiembre y durante las últimas semanas permaneció bajo atención médica. Ahora, a través de sus redes sociales, confirmó que finalmente pudo regresar a su hogar y habló sobre el camino que tiene por delante.
“Ya estoy en mi casa después de 22 días de internación. Tuve una fractura de pelvis y una fisura de sacro. Estoy poniendo toda la fuerza que puedo”, expresó Silveyra al compartir imágenes de distintos momentos que atravesó durante su estadía en el centro de salud.
La artista también se refirió al dolor que tuvo que atravesar y al acompañamiento que recibió de sus familiares durante este período. En ese sentido, destacó especialmente la presencia de sus nietos y aseguró que ese apoyo fue fundamental para afrontar la recuperación.
“He pasado por mucho dolor, pero con el apoyo de mi familia, de mis nietos amados, estoy convencida de que saldré adelante, queriéndome y respetándome y, fundamentalmente, cuidándome más de lo que he hecho hasta ahora”, escribió.
Durante su internación, Silveyra fue mostrando parte de su evolución y las tareas de rehabilitación que realizó con los profesionales que la asistieron. Con el alta, ese proceso continuará ahora desde su domicilio y bajo las indicaciones médicas correspondientes.
La actriz también aprovechó su publicación para agradecer a quienes estuvieron cerca suyo durante estas semanas. Entre ellos mencionó a sus compañeros de trabajo, sus vecinos y al equipo médico que la acompañó durante la internación.
A pesar del momento que atravesó, Silveyra mantiene la mirada puesta en su regreso a los escenarios. “Los amo, mi gente querida, y les prometo hacer todo lo posible para poder estar pronto en el escenario”, expresó al finalizar su mensaje.
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