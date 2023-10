Soledad Solaro salió al cruce del enfrentamiento con Nicole Neumann

Soledad Solaro Nicole Neumann

Además, le dejó en claro a Nicole que lo que se dice de ella y Manu es mentira. “Recién acabo de cruzar mensajes con Nicole y le dije ´no sé cómo haces para bancarte todos los frentes que dicen y que inventan´”, sumó Soledad, remarcando que las versiones que la involucran con el futuro marido de su colega son falsas.

“Con Nicole en el evento nos cagamos de risa y estuvimos juntas, habíamos chateado antes hablando de que uno necesita que el día tenga más horas, a mí me enoja cuando se dicen cosas que no son”.

“Están metiendo mi nombre con una persona que yo no estuve, no estuve ni con Manu ni con otro piloto del automovilismo, si salí con una persona que hoy ya no está en el automovilismo. Estoy invitada al casamiento de Nicole y es muy generosa ella, parece seca pero es amorosa, muy buena colega”, sentenció Soledad, buena onda con Nicole.