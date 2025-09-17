Sorpresa para los fans: el elenco de Rebelde Way se hizo presente en el quinto show de Erreway en Buenos Aires

Los invitados fueron parte fundamental del elenco adulto en la ficción creada por Cris Morena, emitida entre 2002 y 2003, y que acompañó el fenómeno musical de Erreway en su explosión inicial. Su presencia en el escenario fue leída como un guiño directo a aquella época en la que la Elite Way School y las canciones del grupo marcaron a toda una generación de adolescentes. También estuvo presente la mayoría del elenco de la tira juvenil, para cantar "Resistiré" junto a la banda.