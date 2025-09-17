Sorpresa para los fans: el elenco de Rebelde Way se hizo presente en el quinto show de Erreway en Buenos Aires
Locura enFernán Mirás, Martín Seefeld, Boy Olmi y Catherine Fulop se subieron al escenario y desataron la nostalgia en la quinta fecha de la banda.
La quinta presentación de Erreway en el Movistar Arena de Buenos Aires dejó mucho más que un repaso por los clásicos de la banda. En medio del show, cuando la nostalgia ya marcaba el ritmo de la noche, cuatro actores de la recordada tira “Rebelde Way” aparecieron de sorpresa en el escenario: Fernán Mirás, Martín Seefeld, Boy Olmi y Catherine Fulop. El reencuentro con Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo generó una ovación inmediata y convirtió la velada en un momento cargado de recuerdos.
Los invitados fueron parte fundamental del elenco adulto en la ficción creada por Cris Morena, emitida entre 2002 y 2003, y que acompañó el fenómeno musical de Erreway en su explosión inicial. Su presencia en el escenario fue leída como un guiño directo a aquella época en la que la Elite Way School y las canciones del grupo marcaron a toda una generación de adolescentes. También estuvo presente la mayoría del elenco de la tira juvenil, para cantar "Resistiré" junto a la banda.
El público, compuesto en gran parte por fanáticos que crecieron con la serie, celebró con gritos, aplausos y lágrimas la aparición inesperada. Las imágenes del reencuentro no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde se multiplicaron los comentarios que describieron la escena como un verdadero “viaje en el tiempo” y un “regalo para los fans de siempre”. Incluso quienes no pudieron asistir al Movistar Arena compartieron los videos y remarcaron que se trató de un momento “histórico” dentro del regreso de Erreway.
La emoción del encuentro también tuvo un fuerte componente generacional. Muchos asistentes llevaron a sus hijos o a parejas más jóvenes que descubrieron la serie años después gracias a las plataformas de streaming, lo que volvió la experiencia un cruce de edades y memorias compartidas. Con esta participación especial, el quinto recital de Erreway se destacó entre las fechas del regreso de la banda y confirmó el impacto cultural que todavía conserva Rebelde Way más de veinte años después de su estreno en televisión.
