Sorpresiva opinión de Susana Gimenez sobre Pampita y Roberto García Moritán: hasta mencionó a uno de sus ex

Luego de que le consultaran si le gustaría invitar a su programa al ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, lanzó: “¿Para qué me preguntan? Si ustedes saben todo. Todo lo que es coyuntural me gusta”. Al escucharla, Quiroz quiso saber si le había sorprendido la separación de Carolina. “Nunca me sorprenden las separaciones”, aseveró.

A su vez, la rubio descolocó a todos al lanzar un particular detalle haciendo referencia al final de su amor con Huberto Roviralta: "Yo lo comparé con mi separación porque Huberto no ponía un mango", manifestó

"Hubo negociaciones para traer a Pampita"



Pampita reveló por qué mostró los chats con Roberto García Moritán: "Me gusta la verdad"

La modelo estuvo en Chile por proyectos laborales y, en su regreso a la Argentina, respondió a la prensa sobre su reciente separación.

pampita.jpg Pampita.

Luego del escándalo que se desató en torno a su ruptura con Roberto García Moritán por presuntas infidelidades, Carolina 'Pampita' Ardohain regresó a la Argentina tras un breve paso por Chile por proyectos laborales.

Inmediatamente que puso un pie en el país, la prensa corrió a abordarla y a consultarle si el viaje tuvo también que ver con la necesidad de despejarse: "No, no elegí irme por eso, tenía la fecha programada hace mucho tiempo, un trabajo muy importante para mi, muy contenta", deslizó la modelo.

En relación a su separación, la también conductora fue categórica: "No voy a hablar de eso, trato de estar lo mejor posible por mi familia, mis hijos". De manera similar reaccionó al ser preguntada por la causa en Catamarca que tiene en la mira a su ahora expareja, sólo que en esta oportunidad no emitió palabra y continuó buscando su vehículo en las afueras del Aeropuerto.

Seguidamente, los periodistas abordaron los dichos de la madre de García Moritán, quien pidió "piedad" a la modelo luego de que, supuestamente, ella dijera que iba a destruir a su hijo: "Sepan entender, voy a tratar de no hacer comentarios de nada, es algo privado", acotó Pampita.

Por otro lado y en medio de los diversos rumores, la modelo ratificó que no participará en el ciclo de Susana Giménez: "No voy a ir a ningún programa, no voy a hablar del tema en ningún lado, ojalá ni ahora ni nunca".

"No voy a ir a ningún programa"

"A mí me gusta la verdad"



