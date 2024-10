Sorpresivo: quién es el nuevo eliminado de Bake Off Famosos, el reality de Telefe

Wanda Nara se encargó de anunciar que a Cande Molfese le darían una nueva oportunidad, dando a entender así que Nacho Elizalde era el eliminado del reality de pastelería, el más visto de la televisión argentina. Ante esto, el mismo conductor dijo unas palabras antes de despedirse de sus compañeros y del show que lo llevó a la pantalla chica.

nacho elizalde

“Soy autoexigente y me enojo porque me importa. Aprendí muchísimo y con este paso por Bake Off me voy feliz”, explicó Nacho. Hay que destacar que ya se esperaba la eliminación de Nacho porque fue la misma Wanda quien spoileó durante su entrevista con Susana Giménez que el periodista sería eliminado cuando Damián Betular no estaba en el jurado.

Y, lo cierto es que en los últimos programas estuvo Donato de Santis como reemplazo de Betular en el jurado que integran Maru Botana y Christophe Krywonis. De hecho, el mismo humorista bromeó en redes sociales con esto y en el primer programa en el que apareció Donato preguntó si ya estaba eliminado porque no podía ver la emisión de ese día.