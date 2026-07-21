Un ex One Direction se disculpó tras quedar envuelto en una polémica por Malvinas: "Error honesto"

Todavía emocionada por la segunda estrella de La Roja, Mia Khalifa envió un guiño musical a Rosalía desde el balcón de su estancia en Nueva York un día después de la final en el MetLife Stadium: simuló cantar una estrofa de la canción "La perla", y para que no queden dudas acotó que es así "como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas".

La libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia, pero a los fans argentinos de Rosalía no les hizo ninguna gracia que la cantante reposteara el video de Mía Khalifa con los versos "la decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía".

"Que festeje el triunfo de su país está joya. Pero que estés de acuerdo con que los argentinos somos ‘unas perlas’ me parece un tanto hipócrita", señaló una persona en X, a lo que otra buscó la diplomacia ante todo: "Para mí solo lo compartió porque Mía subió un video utilizando el audio de ‘La perla’, pero no dijo nada".

Por otra parte, la felicidad de Mía Khalifa -que es estadounidense de origen libanés- puede tener que ver no sólo con la simpatía hacia España sino también con el hecho de que había apostado un millón de dólares a que la Selección Argentina perdería la final del Mundial 2026.

La cantante de "La perla", en cambio, festejó desde su más profundo sentimiento nacional y hasta lanzó una remera alusiva con las dos estrellas de La Roja, con el nombre de su disco más reciente, "Lux", del cual forma parte la canción citada.