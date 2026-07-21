Un ex One Direction se disculpó tras quedar envuelto en una polémica por Malvinas: "Error honesto"
Niall Horan aseguró que se trató de "un error honesto" después de reaccionar a una publicación que se burlaba del reclamo argentino por las islas.
Niall Horan, exintegrante de One Direction, quedó en el centro de las críticas luego de darle "me gusta" a una publicación que se burlaba del reclamo argentino por las Islas Malvinas y tuvo que salir a pedir disculpas.
Todo comenzó cuando el cantante irlandés reaccionó a un posteo titulado"Ocho momentos en que Argentina fueron realmente buenos chicos durante la final de la Copa del Mundo" y entre las imágenes aparecía una bandera de España con la inscripción "Las Malvinas son españolas", en una burla al histórico reclamo argentino por la soberanía del archipiélago. Como era de esperarse la repercusión fue inmediata.
El club de fans argentino del ex One Direction difundió un comunicado en el que cuestionaron la ola de mensajes de odio contra el país y resaltaron: "No nos interesa ninguna burla futbolística, pero sí la última imagen donde los españoles se burlan de nuestra lucha por las Islas Malvinas. De corazón esperamos que haya sido un error, porque es un tema que como argentinos nos afecta más allá de un Mundial".
Frente a la viralización del episodio, Niall Horan utilizó su cuenta de X para dar su versión de los hechos: "Cometí un error honesto. Realmente no me di cuenta de que le había dado 'me gusta' al posteo e incluso no recuerdo haberlo visto. Solo tengo amor para Argentina y todos mis fanáticos de allá".
Rosalía indignó a sus fans al compartir un video de Mia Khalifa por el festejo de España
La final del Mundial 2026 sigue dando de qué hablar, ya no tanto por la caravana de España en Madrid o el recibimiento de la Selección Argentina en Ezeiza, sino por los comentarios adyacentes, sobre todo online. El caso más reciente fue el de la actriz Mia Khalifa, que compartió un video en Tik Tok con una canción de Rosalía y la cantante española le devolvió la gentileza en su propio perfil.
Todavía emocionada por la segunda estrella de La Roja, Mia Khalifa envió un guiño musical a Rosalía desde el balcón de su estancia en Nueva York un día después de la final en el MetLife Stadium: simuló cantar una estrofa de la canción "La perla", y para que no queden dudas acotó que es así "como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas".
La libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia, pero a los fans argentinos de Rosalía no les hizo ninguna gracia que la cantante reposteara el video de Mía Khalifa con los versos "la decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía".
"Que festeje el triunfo de su país está joya. Pero que estés de acuerdo con que los argentinos somos ‘unas perlas’ me parece un tanto hipócrita", señaló una persona en X, a lo que otra buscó la diplomacia ante todo: "Para mí solo lo compartió porque Mía subió un video utilizando el audio de ‘La perla’, pero no dijo nada".
Por otra parte, la felicidad de Mía Khalifa -que es estadounidense de origen libanés- puede tener que ver no sólo con la simpatía hacia España sino también con el hecho de que había apostado un millón de dólares a que la Selección Argentina perdería la final del Mundial 2026.
La cantante de "La perla", en cambio, festejó desde su más profundo sentimiento nacional y hasta lanzó una remera alusiva con las dos estrellas de La Roja, con el nombre de su disco más reciente, "Lux", del cual forma parte la canción citada.
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