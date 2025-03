Streaming: 4 películas para ver en plataformas un domingo

Disponible en Max

Sinopsis oficial: Bea y Ben se conocen y parecen la pareja perfecta, pero tras una increíble primera cita sucede algo que enfría su fuerte atracción, hasta que meses después ambos se encuentran inesperadamente en una boda en Australia. Obligados a verse, y a pesar de su rechazo mutuo, por conveniencia para ambos deciden fingir que son una pareja.

Protagonizada por Glenn Powell y Sydney Sweeney.

Tráiler oficial:

Disponible en Prime Video

Sinopsis oficial: Un grupo de cinco amigas deben luchar por sus vidas en alta mar después de que una boda de ensueño se transforme en una pesadilla.

Protagonizada por Lauren Lyle, Nicole Rieko Setusko y más.

Tráiler oficial:

Embed - SOMETHING IN THE WATER - Official Trailer