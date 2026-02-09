Super Bowl 2026: cuáles son los 28 avisos publicitarios que se estrenaron
Como cada año, las empresas volvieron a elegir el evento deportivo del año para publicar sus nuevos lanzamientos. Los videos.
La reciente definición de la NFL entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, celebrada en el Levi’s Stadium de Santa Clara, volvió a posicionarse como el epicentro del marketing global. Más allá del resultado deportivo y del impactante show de medio tiempo de Bad Bunny, la atención se centró en la feroz competencia entre las marcas por dominar las tandas comerciales, un espacio que este año alcanzó cifras sin precedentes.
Según datos proporcionados por Mark Marshall, presidente de publicidad global de NBCUniversal, y citados por medios como Bloomberg e ESPN, el costo de los anuncios para esta edición estableció un piso de 10 millones de dólares. En promedio, las empresas debieron desembolsar cerca de 8 millones de dólares por apenas 30 segundos de aire. Marshall destacó la renovación de este mercado, señalando que casi el 40% de las firmas presentes en esta final no habían participado en la edición de 2025.
Siguiendo la tendencia de años anteriores, donde figuraron astros como Lionel Messi o David Beckham, el Super Bowl LX apostó fuertemente por figuras de elite. Peyton Manning, leyenda de la NFL, repitió su aparición por segundo año consecutivo, esta vez en un comercial de cerveza junto al músico Post Malone y el comediante Shane Gillis. El anuncio, que incluyó una persecución cómica de un barril al ritmo de "I Will Always Love You", fue celebrado por el ex mariscal de campo: “Siempre es un gran momento cuando Post, Shane y yo nos reunimos”.
Por otro lado, la multipremiada tenista Serena Williams protagonizó una campaña para la marca Ro, enfocada en los beneficios de los medicamentos GLP-1. El comercial resaltó hitos de salud de la atleta, como la “pérdida de 15 kilos en un año, la reducción del estrés articular y la estabilización del azúcar en sangre”. A esta ola de celebridades se sumaron debuts destacados como los de Sabrina Carpenter y Emma Stone, además de participaciones de figuras consagradas como Jennifer Aniston, Ben Affleck y Sofía Vergara.
El impacto de este evento radica en su masividad histórica. Tras el récord de 128 millones de espectadores en la final ganada por los Eagles, el Super Bowl se consolida como el escenario definitivo para la industria. En diálogo con Infobae, el publicista argentino Gabriel Huici analizó este fenómeno: “La audiencia es abismal y las marcas tienen esa vidriera para hacerse ver y ganar la pelea de la recordación. Varias campañas se han hecho ridiculizando todos los recursos publicitarios que se usan para llamar la atención. Lo más destacado es la cantidad de celebridades que aparece, la puja por ver quién contrata a las de mayor nivel o impacto”.
Huici también subrayó que el evento permite la convivencia entre la innovación y los métodos tradicionales: “Puede ser una canción pegadiza, bromas con los efectos especiales, la participación de mascotas, que siempre son simpáticas y generan recordación. Para el bien de la publicidad global, sigue siendo la ventana donde también la old school se la juega”. Un ejemplo de esto fue el anuncio de Hellmann’s, que logró una gran recepción por su efectividad sonora.
Finalmente, Marshall resumió la relevancia del evento para las marcas modernas con una premisa contundente: “No hay nada que genere más notoriedad que el Super Bowl, y por eso creo que se sigue viendo que las marcas se inclinan por este evento”.
Los 28 comerciales estrenados en el Super Bowl 2026
