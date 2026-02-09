Super Bowl 2026: cuáles son los 28 avisos publicitarios que se estrenaron

Huici también subrayó que el evento permite la convivencia entre la innovación y los métodos tradicionales: “Puede ser una canción pegadiza, bromas con los efectos especiales, la participación de mascotas, que siempre son simpáticas y generan recordación. Para el bien de la publicidad global, sigue siendo la ventana donde también la old school se la juega”. Un ejemplo de esto fue el anuncio de Hellmann’s, que logró una gran recepción por su efectividad sonora.

Finalmente, Marshall resumió la relevancia del evento para las marcas modernas con una premisa contundente: “No hay nada que genere más notoriedad que el Super Bowl, y por eso creo que se sigue viendo que las marcas se inclinan por este evento”.

Los 28 comerciales estrenados en el Super Bowl 2026

nerds

Skechers

oikos

Michelob Ultra

bosch

State Farm

Skittles

Dunkin’ Donuts

Instacart

Fanatics Sportsbook

Squarespace

Uber Eats

Ro con Serena Williams

Hellmanns

Bud Light