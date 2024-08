Sorprenden a participante "vegana" de Survivor Expedición Robinson comiendo dulce de leche

Video: así sorprendieron a participante "vegana" de Survivor Expedición Robinson comiendo dulce de leche

Es el momento en el que se detiene Nacho en el que le advierte una de sus compañeras: “cuidado con la cámara”.

“Perdón, y esta imagen acá”, dice Nacho sorprendido mientras ve cómo es captada faltando a su palabra ante la teleaudiencia.

Nacho decidió hablar de esto su programa de stream y mostrar como Fiorella faltaba a su palabra y comía un producto de origen animal.

El comentario contra una participante trans que encendió la polémica en Survivor Expedición Robinson

Una participante de Survivor Expedición Robinson, llamada Malvina, hizo un polémico comentario sobre la identidad de género de una compañera trans Inés tras perder la prueba de inmunidad.

Tras la dura derrota de su equipo, la jugadora del reality se quejó de la diferencia de fuerza entre ambos equipos e hizo un polémico comentario sobre la identidad de género de una participante rival.

Ambas tribus realizaron este jueves el quinto desafío de inmunidad: los equipos debieron trasladarse a la costa de la isla del Tapón de Darién, ubicada en la zona norte de Colombia. Allí debían rescatar una serie de bloques del mar, trasladarlos por un riel de madera y formar un rompecabezas.

“Los chicos decían que los otros llevaban de a un bloque, por la chica que es trans, Inés. Pero bueno, es trans, convengamos. No nos vamos a engañar entre gitanos. Tiene más fuerza, tiene la fuerza de un hombre, de un varón”, dijo Malvina e hizo una comparación con su rival: “Es como si yo me vistiera de hombre, tengo la sensibilidad de una mujer. Por más que me la dé de hombrecito. Es una realidad”.

