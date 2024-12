Susana Giménez se horrorizó con un detalle de Gran Hermano: "Es terrible"

"¡Estamos en vivo con Susana Giménez!", anunció el conductor mientras los participantes gritaban totalmente desencajados al ver a la diva por televisión. "Buenísimo, chicos. Mucha suerte. ¿Cómo va todo ahí? ¿Se llevan bien?", les preguntó Susana.

"Hay un inodoro para los 24", le comentó Del Moro. "No, no. Mirá, Turovelzky (CEO de Telefe) está acá. Le pido", le dijo Susana al conductor del reality. "Pero ese es el juego", le respondió él.

"Ah, ¿ese es el juego?", le preguntó Giménez. "No, hay un solo baño", le contestó Santiago. "Pero, ¿por qué?", expresó horrorizada. "Bueno, es un formato internacional, Susana", siguió Del Moro.

"Pero, ¿si te hacés pis, tenés que hacer cola?", dedujo Susana. "Sí, esperás", le respondió Santiago tranquilo. "Ah, no, me parece terrible. Comprales otro, Darío (Turovelzky). No, no, no. Yo me voy de esa casa. Cómo van a tener uno solo", agregó indignada.

Susana Giménez entrevistó a La Mary gracias a la Inteligencia Artificial

Susana Giménez cerró su temporada 2024 en Telefe con un momento histórico y sorprendió a los televidentes al llevar al living del programa a La Mary, el personaje que ella misma interpretó en la famosa película homónima dirigida por Daniel Tinayre en 1974, gracias al uso de la Inteligencia Artificial.

La Mary es considerada un ícono del cine argentino. La película estuvo protagonizada por Susana Giménez y Carlos Monzón, y narra la intensa historia de amor entre una joven inocente y un trabajador del puerto.

“Voy a compartir con ustedes un momento único. Es una experiencia increíble la que vamos a vivir en este momento en el living. Vamos a recibir, nada más ni nada menos, que a la protagonista de La Mary. Adelante Susana Giménez”, presentó la diva.

Acto seguido, una actriz caracterizada con el look de La Mary en la película ingresó al estudio y los televidentes pudieron ver en vivo a una Susana de 30 años.