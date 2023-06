Edith Hermida destrozó a Susana Giménez: "Es una..."

Qué dijo Edith Hermida sobre la defensa que hizo Susana Giménez de Marley

EDITH HERMIDA SUSANA GIMENEZ

"Tuvo la voluntad de defender a un amigo que quiere mucho y no midió las cosas que están mal de las que están bien, no lo quiero decir mal pero es una señora grande que le cuesta entender que los tiempos cambiaron”, aseguró la panelista de Bendita en diálogo con Juan Etchegoyen.

Y agrego: “Y no sólo los tiempos, no está mal revisar cosas que pasaron en el pasado, a mi lo que no me gusta es esta cosa que se le cree a la víctima, te creo para empezar a investigar, no se puede hacer un juicio, ya es culpable sólo por una declaración”.

"Yo soy cautelosa con lo de Marley, habrá que ver qué pasa, prefiero ser cautelosa, esta cosa de ir con todo me da un poco de vértigo lo que está pasando”, dijo Hermida, fiel a su estilo.

Asimismo, la periodista señaló: “Yo no sé bien qué fue lo que dijeron esos periodistas que Jey Mammón lleva a la Justicia, no se puede destruir a alguien tan rápidamente sin tener tantas pruebas”, dijo al respecto la conductora.

“Sos víctima, haces una denuncia y te escucho, a mi me gusta manejarme de manera cautelosa, fue desmedido lo que pasó en ese momento con la gente que le cayó encima de entrada, algunas personas que fueron amigas de él fueron sumamente crueles y fue raro”, concluyó.