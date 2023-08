Susana Giménez reveló a quién votará en las PASO

Susana Giménez

Sin embargo, cuando desde el piso quisieron saber por cuál de los dos precandidatos de la oposición se inclinaba, si por Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, Giménez no se definió. “Confío mucho en los dos candidatos. Creo que lo dos son buenos. Ganará el que tenga que ganar pero después se van a juntar, porque lo que quieren es que el país levante un poco. Un país tan grande, tan rico, tan poderoso”, dijo Susana.

En otra parte de la entrevista, le preguntaron a la conductora qué aspectos eran los que más le preocupan del país, y ella respondió: “Hay varias cosas que me tienen trastornada, por supuesto. La inflación, la inseguridad, la pobreza, todo lo que se dice, que la gente no puede comprar ni comer carne en el país de la carne. Todo me duele, como a todos los argentinos, no soy nada especial. Soy una ciudadana, a todo el mundo le pasa esto”.

La actriz también opinó de la política de Uruguay, país en el que reside. “Uruguay tiene su parte, que es un poco caro, pero es un país increíble. Lo del agua se solucionó todo, trajeron de Estados Unidos máquinas que le sacan la sal al agua y ya se arregló todo. No tardan mucho, tienen un presidente que es una maravilla”, sostuvo.