Susana Roccasalvo y Nicole Neumann se cruzaron en la mesa de Mirtha: "¿Me dejas terminar?"

“No, pero estamos hablando de televisión. Las redes son las redes”, lanzó Susana fastidiosa por la pregunta aunque Neumann justificó su intervención: “Pero la gente a veces prefiere más estar en las redes porque la estrella está mostrando lo que está haciendo y por ahí, lo que pasa adentro de su casa que estar viendo una novela”, insistió.

En ese momento, Roccasalvo no tuvo filtro y la frenó al aire: “Sí, pero yo hablo de televisión. Si me permitís terminar mi concepto, vas a saber”, lanzó picante a lo que Nicole con ironía contestó: "Sí, cómo no”, sostuvo y no habló más.

“Yo estoy hablando del bajo rating, pero también de la falta de producción. Por eso no me permitiste llegar a decir…”, concluyó Susana fastidiosa por el momento.

Susana Roccasalvo le puso un freno a Nicole Neumann en La Noche de Mirtha