Sydney Sweeney encendió las redes con un ajustado traje de baño negro

La actriz, que también ha participado en películas como Anyone But You, no se ha olvidado de sus atributos más famosos y ha posado desde diferentes ángulos, mostrando su figura en todo su esplendor. En algunas imágenes, Sweeney se acurruca en un yate mientras muestra el frente de su traje de baño desabrochado casi hasta la cintura, mientras que en otras mira hacia el lago con una sonrisa pícara.

Las fotografías de Sweeney han generado un gran revuelo en las redes sociales, donde sus fans han elogiado su belleza y atrevimiento. La publicación de Instagram ha acumulado miles de “me gusta” y comentarios en pocas horas, convirtiéndose en una de las más comentadas del día.

Las fotos en microbikini de Sydney Sweeney

i think they call this a thirst trap.jpg

