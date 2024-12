System of a Down vuelve a la Argentina: cuándo y dónde toca

El gran cierre es en Brasil, donde la banda liderada por Serj Tankian tiene tres fechas: Curitiba, Río de Janeiro y San Pablo.

Los fans más atentos se habrán anotado en la lista para tener acceso a la preventa de entradas, que empezó a las 10 de este martes (8 de la mañana horario de Perú).

La venta general de entradas arranca a las 12 del mediodía del próximo jueves, 19 de diciembre a través del sitio Entrada Uno.

Si bien el lanzamiento de nueva música parece cada vez menos probable, la banda reactivó su actividad durante 2024 con su show de abril en el ahora difunto festival Sick New World de Las Vegas, que cerraron en las dos ediciones que existió ese evento multitudinario y maratónico.

Además, en agosto de este año también reaparecieron en el Polo Field de Golden Gate Park, en San Francisco.

La última vez que SOAD tocó en Latinoamérica fue cuando pasó por el Rock in Rio 2015, y esa gira también incluyó São Paulo, Santiago de Chile, Bogotá y Ciudad de México, además de Buenos Aires con un GEBA agotado.

En 2005 la banda editó "Hypnotize" y "Mezmerize", pero después vino el "hiatus" de 2006 a 2011 y hasta la fecha sólo editaron dos singles, ambos en 2020. En octubre de este año Tankian le dijo al sitio británico The Sun que si System of a Down sacara nueva música "sería un nuevo comienzo de una manera nueva, en una hermosa nueva dirección".

Por supuesto el cantante no aclaró si esa "hermosa nueva dirección" incluye la publicación de sus canciones de archivo, de las cuales aseguró que "algunas son unas joyas".