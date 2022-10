Así le manda plata L-Gante a Tamara Báez para su hija Jamaica

Por eso un amigo de L-Gante grabó la situación en la que va a la casa de los padres de Tamara para entregarles dinero en efectivo. Pero la familia no aceptó la bolsa de dinero ya que consideró que no es la vía indicada para cumplir con la cuota alimentaria.

plata lgante tamara baez

Tras bajarse del vehículo y golpear la puerta de la casa de los padres de Tamara Báez, los jóvenes le manifiestan que L-Gante había enviado el dinero para Jamaica, a través de ellos, haciendo referencia a que tiene una restricción y no puede acercarse. Sin embargo, los exsuegros del artista se niegan a recibir el “paquete”.

“Hoy, jueves 6 de octubre, a las 4:25, venimos a dejarle dinero a Jamaica, de parte de Elián, vamos a los padres de Tamara, a ver qué pasa”, relata el joven que maneja el auto. “Venimos de parte de Elián, nos mandó a traerle plata para Jamaica”, le dice el amigo del cantante a Nelly, la abuela de la nena de 1 año.

“No la voy a agarrar, ustedes no tienen nada que ver”, les dice la abuela de Jamaica. “Nosotros estamos fuera de eso, ella es la madre, él es el padre, no sé que pasa entre ellos”, respondió el exsuegro de L-Gante, negándose a tomar la bolsa de dinero.

Pese a la negativa, los jóvenes les reiteraran: “Venimos por Jamaica y como él no puede llegar...Es plata para ella, no para ustedes. Para poder ver a la nena, hace un par de semana que no se la deja ver”.

“Nosotros no manejamos el tema de si se la puede llevar. Ella es la madre y él es el padre. Nosotros no te vamos a recibir nada y creo que ella tampoco porque ustedes saben muy bien cómo viene el tema. Arréglenlo como lo tienen que arreglar. Con plata no se soluciona nada”, suma el padre de Tamara. “Pero sale en todos lados pidiéndole plata”, le responde el joven.

La molestia de Tamara Beaz con la actitud de L-Gante

Horas después de que saliera a la luz el video, Tamara salió a criticar la actitud del papá de Jamaica. “¿Tantas ganas de joderme? Si hay abogados de por medio. Quiero paz y que todo sea como corresponde”, escribió en su historia al mismo tiempo que compartía el video que difundió el ciclo de Intrusos. "¿Qué es esto? se hunden solos, por Dios. Esto se arregla entre abogados", manifestó.

“¿’Mafias’ de dónde salieron?”, escribió y acompañó la frase con emojis de fantasmas. “Hoy estuvo con Jami, ¡y mirá con lo que salen ahora! ¿Qué les pasa? ¿No piensan?”, acotó.

Además, la joven compartió en su historia varios mensajes que sus seguidores les enviaban para apoyarla y criticar la actitud del cantante. "Que payaso es tu ex”, le escribieron y ella añadió: “Ni yo entiendo qué quieren hacer. Cansada de todo esto”.

tamara posteo.jpg