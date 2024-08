Tamara Pettinato le respondió a Beto Casella: "Aclaro que..."

"No vuelvo (a Bendita) después del maltrato que me dieron el viernes cuando no estuve. Y ahora se dan el lujo de decirme que esta semana no vaya porque en 'las redes dicen...'", decía el mensaje que le envió Pettinato, a lo que él comentó: "No es solo las redes, es una cuestión de clima, y de verdad creeme que la idea era preservarla a ella. El viernes lo dije y está el tape, yo no la puedo despedir".

Para poner fin a las versiones, la periodista usó sus redes sociales para hablar sobre su situación laboral en Canal 9: “Aclaro que no renuncié a ‘Bendita’. Tampoco tengo planeado renunciar. Ni cerca de pensar en algo así en este momento”.

Tamara Pettinato

Fuerte crítica de Beto Casella tras el descargo de Tamara Pettinato

Tamara Pettinato reapareció en los medios y realizó un contundente descargo acerca de la filtración de su video con Alberto Fernández, en su programa de streaming Final Feliz que se emite por Blender.

Ante esto, Beto Casella comentó: "Hubiera elegido otro tono. La vi un poquitín sargentona. Entiendo que esté enojada, pero si le va a hablar a mucha gente que está esperando, que la quiere o que la detesta, hubiera elegido un tonito más apaciguado".

"Porque además la está pasando pésimo y estuvo tirada en una cama cuatro días. Aunque esté Alberto Fernández y la escenografía sea la Casa Rosada, sigue siendo un tema personal", continuó.

Y concluyó: "Es verdad que se comió todo eso y que hay que bancarla, pero también que es adulta y tiene que afrontarlo. La vi un poquitín mandona".