Tan Biónica anunció una nueva fecha en Buenos Aires: cuándo será y cómo comprar entradas
Tras agotar tres Vélez, Tan Biónica confirmó un nuevo show para 2027. La banda repasará sus clásicos y las canciones de su álbum “El Regreso”.
Tan Biónica confirmó una nueva fecha en Buenos Aires: Chano, Bambi, Diega y Seby se presentarán el 11 de febrero de 2027 en el Movistar Arena, donde ofrecerán un espectáculo que recorrerá diferentes momentos de su historia.
La presentación llegará en medio de El Regreso Tour, la gira con la que el grupo está recorriendo Argentina y distintos destinos de Latinoamérica y Europa. El calendario incluye shows en Santiago de Chile, Bogotá, Ciudad de México, Montevideo, Asunción, Barcelona y Madrid, además de varias ciudades del país.
El anuncio se conoce luego de un año de enorme convocatoria para la banda, que agotó tres estadios de Vélez ante más de 120 mil personas. La nueva presentación porteña combinará los himnos que marcaron a toda una generación con las canciones de su etapa actual.
Cuándo salen a la venta las entradas para Tan Biónica
La preventa comenzará el lunes 31 de agosto a las 13 horas y estará disponible hasta agotar stock. Los clientes de Santander tendrán la posibilidad de comprar en seis cuotas sin interés.
Una vez finalizada la preventa, se habilitará automáticamente la venta general con todos los medios de pago. Los tickets podrán adquirirse a través del sitio oficial del Movistar Arena y continuará el beneficio de seis cuotas sin interés.
La nueva etapa de Tan Biónica con “El Regreso”
La actualidad del grupo también está atravesada por el lanzamiento de El Regreso, su primer álbum en diez años. El disco cuenta con 10 canciones inéditas y colaboraciones de Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.
El trabajo tuvo una fuerte repercusión desde su estreno: durante su primera semana alcanzó el noveno puesto del ranking Top Álbum Debut Global de Spotify y sus diez canciones ingresaron al Top 50 de Argentina.
Este lanzamiento marcó el regreso discográfico de la formación integrada por Santiago “Chano” Moreno Charpentier, Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, Diego “Diega” Lichtenstein y Sebastián “Seby” Seoane.
La banda había retomado su actividad en 2023 con la gira La Última Noche Mágica, después de un impasse iniciado en 2016. Aquella etapa convocó a más de 500 mil personas y tuvo presentaciones en River Plate, Vélez, el Estadio Único de La Plata y distintos puntos de Argentina y el exterior.
Con una trayectoria marcada por canciones como “La melodía de Dios”, “Ciudad mágica”, “Ella” y “Obsesionario en La Mayor”, Tan Biónica encara ahora una etapa en la que su nuevo material convive con los clásicos que consolidaron su lugar dentro del pop-rock argentino.
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