Tan Biónica anunció una nueva fecha en Buenos Aires: cuándo será y cómo comprar entradas

La nueva etapa de Tan Biónica con “El Regreso”

La actualidad del grupo también está atravesada por el lanzamiento de El Regreso, su primer álbum en diez años. El disco cuenta con 10 canciones inéditas y colaboraciones de Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.

El trabajo tuvo una fuerte repercusión desde su estreno: durante su primera semana alcanzó el noveno puesto del ranking Top Álbum Debut Global de Spotify y sus diez canciones ingresaron al Top 50 de Argentina.

Este lanzamiento marcó el regreso discográfico de la formación integrada por Santiago “Chano” Moreno Charpentier, Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, Diego “Diega” Lichtenstein y Sebastián “Seby” Seoane.

La banda había retomado su actividad en 2023 con la gira La Última Noche Mágica, después de un impasse iniciado en 2016. Aquella etapa convocó a más de 500 mil personas y tuvo presentaciones en River Plate, Vélez, el Estadio Único de La Plata y distintos puntos de Argentina y el exterior.

Con una trayectoria marcada por canciones como “La melodía de Dios”, “Ciudad mágica”, “Ella” y “Obsesionario en La Mayor”, Tan Biónica encara ahora una etapa en la que su nuevo material convive con los clásicos que consolidaron su lugar dentro del pop-rock argentino.