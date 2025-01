Taylor Swift lanzaría una nueva versión de uno de sus discos

El 8 de diciembre pasado Taylor Swift terminó la gira más ambiciosa -y exitosa- de la historia del pop con su "The Eras Tour", pero eso no significa que vaya a tomarse un año sabático ni mucho menos. Para empezar, esta semana registró en una plataforma de música su tema "Look What You Made Me Do (Taylor's Version)", que fue el primer corte de su disco "Reputation".