Nuevo round en el escándalo por maltrato en Cebollitas: qué pasó ahora

La palabra de Andrés Vicente

“Yo lo de las denuncias lo vi muy por arriba y me han contado algunas cosas que ocurrieron en tu programa y otros, fue una etapa más de mi vida Cebollitas, fue un programa que en mi caso duró un año y medio y honestamente en la etapa que viví, yo era uno de los dos protagonistas, vi un clima de compañerismo y buen trato”, afirmó el actor que interpretó en la tira el personaje de “Alfonso” en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen.

“Telefe se encargaba de tener un control muy férreo y grande, yo pasaba en el canal de las 7 de la mañana hasta la última hora, regañar es lógico y normal en la televisión, vos sabes que en la televisión se regaña a la gente, regañar bien, pero pegar no, esas tipo de cosas no, regañar le digo a que no hagas esto así y hacelo así, yo mismo lo he hecho con el Colo Fernando Govergun del personaje de los malos”, agregó.

andres vicente cebollitas

“Nunca vi a ningún chico llorar y yo estuve todo el día todos los días, grabábamos exteriores y en el teatro también con los ensayos, nunca vi una cosa que para el día de hoy pudiera parecer exacerbada, no sé por qué se dijeron estas cosas Juan”, completó Vicente.