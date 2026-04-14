"Tengo muchas vacaciones en el canal": la periodista que habló de su futuro laboral y no ocultó su enojo
La periodista Cecilia Insinga rompió el silencio. Explicó que se tomó vacaciones que le debían para pensar. "No tengo el lugar que yo querría tener", aseguró.
Tras quince años de trayectoria en la señal de noticias TN, Cecilia Insinga decidió tomarse un tiempo para reflexionar sobre su carrera profesional. La reconocida periodista, esposa del panelista Diego Brancatelli, se encuentra actualmente de licencia aprovechando sus vacaciones acumuladas mientras define cuáles serán sus próximos pasos.
El descargo de Cecilia Insinga y sus ganas de crecer
Durante una reciente comunicación, la cronista explicó con total sinceridad los motivos de su prolongada ausencia en la pantalla. Destacó que desde el canal le otorgaron de buena manera sus vacaciones pendientes para pensar y buscar nuevos horizontes sin ningún tipo de problemas o conflictos contractuales en el medio.
"Yo estoy de vacaciones. Todavía sigo de vacaciones, y creo que voy a seguir por un tiempo más porque, como les dije, tengo muchas vacaciones en el canal y mientras, estamos hablando este... para ver cómo sigue mi futuro laboral", detalló tranquilamente.
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A veces en los empleos hay alguien que maltrata y repite como loro lo que el jefe quiere, generando un lógico desgaste que empuja a grandes profesionales a buscar aire fresco. Reconociendo el peso de su historia en la emisora, agregó: "Obviamente, son 15 años, no es fácil dejar un lugar después de 15 años, menos un lugar donde fuiste muy pero muy feliz. Pero bueno, hace un tiempo siento que no tengo el lugar que yo querría tener y que tengo ganas de tener nuevos desafíos, así que ahí estamos con las autoridades charlando y viendo cómo avanzamos".
Finalmente, sobre la posibilidad concreta de regresar a su puesto habitual, la esposa de Diego Brancatelli fue bastante directa: "Mmm... no creo que vuelva. No creo. Es así la vida, la situación. Hay momentos en que uno se da cuenta que ya está grande. Eso es lo que me pasa a mí, cumplí 42 años, y si no lo hago ahora... ¿Cuándo, si no? Así que, bueno... veremos".
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