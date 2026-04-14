"Tengo muchas vacaciones en el canal": la periodista que habló de su futuro laboral y no ocultó su enojo

A veces en los empleos hay alguien que maltrata y repite como loro lo que el jefe quiere, generando un lógico desgaste que empuja a grandes profesionales a buscar aire fresco. Reconociendo el peso de su historia en la emisora, agregó: "Obviamente, son 15 años, no es fácil dejar un lugar después de 15 años, menos un lugar donde fuiste muy pero muy feliz. Pero bueno, hace un tiempo siento que no tengo el lugar que yo querría tener y que tengo ganas de tener nuevos desafíos, así que ahí estamos con las autoridades charlando y viendo cómo avanzamos".