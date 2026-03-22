Tensión, coqueteo y dudas: qué pasa entre Danelik y Brian en Gran Hermano

Sin embargo, cuando la posibilidad de compartir la cama aparece en escena, es él quien marca un límite y baja la intensidad del juego.

Entre idas y vueltas, lo cierto es que la relación entre Danelik y Brian se convirtió en uno de los focos más atractivos dentro de la casa. Por ahora, todo parece quedar en un coqueteo constante… pero en Gran Hermano, cualquier historia puede dar un giro inesperado.