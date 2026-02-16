MasterChef Celebrity: quién se salvó de la gala de eliminación y quiénes recibieron delantal negro
Este domingo 15 de febrero, los participantes del reality de cocina compitieron una vez más para evitar la gala que los puede dejar afuera del show.
La competencia en las cocinas de MasterChef Celebrity alcanzó un nuevo pico de tensión este domingo 15 de febrero. En una jornada donde la estrategia fue tan importante como el sabor, los participantes se enfrentaron a una modalidad de juego sumamente exigente: la subasta de ingredientes. En este desafío, los minutos disponibles para cocinar funcionaron como la moneda de cambio, obligando a las celebridades a decidir qué tanto estaban dispuestas a sacrificar de su reloj para obtener los mejores productos para sus platos.
Tras evaluar el desempeño de cada estación, el prestigioso jurado determinó quién logró sortear la presión con mayor éxito. En esta ocasión, el músico Andy Chango fue elegido como el mejor de la velada, asegurándose su continuidad en el certamen y evitando caer en la temida gala de eliminación que se avecina.
Un pase directo a la gala de última chance
No todos corrieron con la misma suerte que Chango. El resto de los competidores no logró convencer al paladar de los expertos y ahora deberán luchar por su permanencia. Los famosos que quedaron en la cuerda floja y deberán presentarse en la próxima gala son:
-
Marixa Balli
-
Leandro “Chino” Leunis
-
Claudio “Turco” Husaín
-
Emilia Attias
-
Evangelina Anderson
Tensión y humor: el cruce entre Wanda Nara y Maxi López
El clima en el estudio también estuvo marcado por las repercusiones de la noche anterior, la cual fue calificada por Germán Martitegui como "muy difícil" debido a la naturaleza de los platos. El foco de las críticas, vertidas con humor, fueron los ingredientes exóticos utilizados. Donato De Santis fue tajante al respecto: “No solamente para hacer, para comer también. Hubo que comer todas esas cosas”, sentenció el chef en clara referencia a que el desafío anterior involucró el consumo de insectos.
En ese contexto, la conductora Wanda Nara quiso destacar su compromiso con el programa: “Yo colaboré con la causa y comí bichos”. Acto seguido, buscó la complicidad de su expareja, Maxi López, diciéndole: “Si me veías, Maxi, no me ibas a reconocer”.
La respuesta del exfutbolista no se hizo esperar y, con un tono cargado de ironía que despertó las carcajadas del resto de los participantes, disparó: “Alguno que otro sí ya comiste”. Lejos de mostrarse afectada por la chicana, Wanda recogió el guante y dio por finalizado el momento con una advertencia sobre lo que vendría: “La verdad que no fue tan, tan, tan tremendo. Creo que la noche de hoy es realmente terrorífica”.
