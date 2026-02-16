MasterChef Celebrity: quién se salvó de la gala de eliminación y quiénes recibieron delantal negro

En ese contexto, la conductora Wanda Nara quiso destacar su compromiso con el programa: “Yo colaboré con la causa y comí bichos”. Acto seguido, buscó la complicidad de su expareja, Maxi López, diciéndole: “Si me veías, Maxi, no me ibas a reconocer”.

La respuesta del exfutbolista no se hizo esperar y, con un tono cargado de ironía que despertó las carcajadas del resto de los participantes, disparó: “Alguno que otro sí ya comiste”. Lejos de mostrarse afectada por la chicana, Wanda recogió el guante y dio por finalizado el momento con una advertencia sobre lo que vendría: “La verdad que no fue tan, tan, tan tremendo. Creo que la noche de hoy es realmente terrorífica”.