Tensión en vivo: el picante cruce entre Marcela Tauro y Viviana Colmenero por Javier Milei

En el tramo final del cruce, Colmenero apeló a una mirada más social y colectiva, cuestionando las decisiones individuales al momento de votar. "Milito para el bien, Marce, no para el mal", afirmó, antes de cerrar con una reflexión contundente: "A lo mejor a veces no hay conciencia colectiva y se vota mal. Pensá en el otro, en el que no tiene ni un laburo, que se quedó desocupado". El episodio volvió a dejar en evidencia cómo la política se filtra incluso en los espacios de entretenimiento, generando debates intensos que trascienden la pantalla y reflejan el clima social actual.

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