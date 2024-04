Al mejor estilo "The Office": John Krasinski y Steve Carell se reencontraron por su nueva película

THE OFFICE

Al mejor estilo "The Office", John Krasinski y Steve Carell se reencontraron en la promoción de "If Movie", la cual llegará al cine el próximo 17 de mayo. Esta cinta está protagonizada por ambos, pero fue dirigida por Krasinski quien fue el encargado de elegir a su ex compañero de comedia para ser parte de estos personajes animados.