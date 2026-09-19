Thiago Medina mostró las cicatrices que le dejó su accidente y confesó: "Me da vergüenza"

La cercanía de los meses de calor también despertó preocupación en el joven, quien hizo referencia a lo difícil que puede resultarle exponerse con el torso descubierto. “Se viene el verano y yo así”, expresó junto a las fotos.

Más allá de la vergüenza que todavía experimenta, Thiago Medina también le otorgó otro significado a esas marcas: para él representan una “guerra” que pudo superar y son, al mismo tiempo, un recordatorio de que continúa con vida.

El chequeo que se realizó Thiago Medina por sus costillas

Tiempo antes, cuando se acercaba el primer aniversario del accidente en el que casi pierde la vida, Thiago Medina ya había mostrado en sus redes sociales cómo quedaron sus costillas como consecuencia del fuerte impacto.

A través de una historia de Instagram, contó que decidió realizarse un control médico después de sentir molestias mientras practicaba deporte. Según explicó, jugando al fútbol hizo “un mal esfuerzo” y comenzó a sentir dolor en uno de los costados del torso.

Tras realizarse los estudios, llevó tranquilidad sobre su estado y explicó qué podía observarse en las imágenes: “Así tengo las costillas hoy en día. Están bien, todo sano, se están recomponiendo. Lo blanco que salta ahí es la prótesis que me pusieron cuando me las rompí”.

El ex Gran Hermano también compartió una fotografía de la radiografía que le realizaron para controlar la evolución de la zona afectada.

El grave episodio ocurrió el 12 de septiembre, en un cruce peligroso de la Ruta 7, en el partido bonaerense de Moreno. Thiago circulaba en moto cuando perdió el control y terminó impactando parte de su cuerpo contra un auto.