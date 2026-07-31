Sabrina Cortez alimentó los rumores de romance con Gastón Edul: la misteriosa frase

Sabrina, en cambio, apareció desde Ibiza. La cercanía entre ambos destinos españoles se convirtió rápidamente en uno de los argumentos utilizados por los seguidores para intentar reconstruir si efectivamente realizaron parte de sus vacaciones juntos o si simplemente coincidieron en el mismo país.

La influencer no confirmó ni negó la versión. En lugar de ofrecer una explicación directa, publicó la fotografía acompañada por la sugestiva frase: “La ubicación la dejo a tu criterio”. La elección de esas palabras generó todo tipo de comentarios porque dejó abierta la interpretación sobre su posible encuentro con Edul.

Para algunos usuarios, se trató simplemente de una frase relacionada con el lugar donde se encontraba; para otros, fue una manera deliberada de mantener el misterio alrededor de su vínculo con el periodista. Las versiones también recuperaron la historia previa que ambos tendrían. De acuerdo con lo señalado por Ochoa, Edul y Cortez comenzaron a verse durante 2025.

Sin embargo, aquella relación no habría prosperado y habría quedado en una etapa inicial. Esa supuesta historia previa constituye uno de los elementos que más peso tienen en las nuevas especulaciones. La posibilidad de que ambos hayan retomado el contacto y que ahora atraviesen una etapa diferente volvió a poner sus nombres juntos en el centro de las conversaciones en redes.