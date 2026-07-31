Sabrina Cortez alimentó los rumores de romance con Gastón Edul: la misteriosa frase
La influencer compartió una fotografía desde Ibiza y acompañó la imagen con un mensaje que generó nuevas especulaciones sobre el supuesto romance con el periodista deportivo.
Los rumores sobre un posible romance entre Sabrina Cortez y Gastón Edul volvieron a tomar fuerza en las últimas horas. La influencer y el periodista deportivo se encuentran en España y, aunque ninguno de los dos confirmó públicamente que estén en pareja, una serie de publicaciones en redes sociales despertó nuevamente las sospechas de sus seguidores.
En esta oportunidad, la atención se concentró especialmente en una frase que Sabrina compartió junto a una fotografía desde Ibiza. La influencer apareció frente al mar, mate en mano, y escribió: “La ubicación la dejo a tu criterio”. La expresión fue suficiente para que muchos usuarios interpretaran el mensaje como una referencia indirecta a las versiones que desde hace tiempo vinculan sentimentalmente a ambos.
El supuesto romance había vuelto a instalarse después de que Pepe Ochoa asegurara en televisión que serían los protagonistas de una nueva relación. El panelista de LAM afirmó que los dos ya habrían tenido un acercamiento durante 2025, aunque en aquel momento el vínculo no habría avanzado demasiado. “Los del romance son Gastón Edul y Sabrina Cortez”, aseguró Ochoa al referirse a la versión que comenzó a circular con fuerza.
¿Gastón Edul y Sabrina Cortez están en pareja?
Según la información que brindó el panelista, esta vez la relación sería diferente y tendría un grado de consolidación mayor al que habría alcanzado durante el año pasado. Uno de los datos que alimentó las versiones fue un supuesto viaje a España que habría surgido a partir de una invitación realizada por el periodista deportivo. Ochoa sostuvo que Edul habría invitado a Sabrina a viajar a Ibiza y que la influencer habría aceptado la propuesta.
La presencia de ambos en las Islas Baleares, aunque desde diferentes puntos, generó inmediatamente nuevas especulaciones. Gastón publicó imágenes desde Mallorca, donde se mostró acompañado por familiares y amigos. Incluso, en una de sus historias utilizó la palabra “familia”, un detalle que también fue observado por quienes siguen de cerca sus movimientos en las redes sociales.
Sabrina, en cambio, apareció desde Ibiza. La cercanía entre ambos destinos españoles se convirtió rápidamente en uno de los argumentos utilizados por los seguidores para intentar reconstruir si efectivamente realizaron parte de sus vacaciones juntos o si simplemente coincidieron en el mismo país.
La influencer no confirmó ni negó la versión. En lugar de ofrecer una explicación directa, publicó la fotografía acompañada por la sugestiva frase: “La ubicación la dejo a tu criterio”. La elección de esas palabras generó todo tipo de comentarios porque dejó abierta la interpretación sobre su posible encuentro con Edul.
Para algunos usuarios, se trató simplemente de una frase relacionada con el lugar donde se encontraba; para otros, fue una manera deliberada de mantener el misterio alrededor de su vínculo con el periodista. Las versiones también recuperaron la historia previa que ambos tendrían. De acuerdo con lo señalado por Ochoa, Edul y Cortez comenzaron a verse durante 2025.
Sin embargo, aquella relación no habría prosperado y habría quedado en una etapa inicial. Esa supuesta historia previa constituye uno de los elementos que más peso tienen en las nuevas especulaciones. La posibilidad de que ambos hayan retomado el contacto y que ahora atraviesen una etapa diferente volvió a poner sus nombres juntos en el centro de las conversaciones en redes.
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