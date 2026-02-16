Tiene solo 4 capítulos y es furor en Netflix: de qué trata el atrapante thriller francés
"Una madre perfecta" sigue a una mujer que busca probar la inocencia de su hija acusada de un crimen. Un drama familiar lleno de intriga, tensión y engaños.
El cine francés sigue ganando terreno en el mundo del streaming gracias a producciones de calidad que combinan historias atrapantes con giros inesperados. Netflix, HBO y Prime Video, durante el último tiempo, se convirtieron en los principales propulsores de películas y series en la actualidad.
Un ejemplo destacado es “Una madre perfecta”, una miniserie de solo 4 episodios que atrapó a la audiencia con su historia de suspenso constante. Aunque se estrenó en 2021, su llegada a Netflix se dio un año después y se convirtió en una de las series más vistas.
Este éxito se debe, en gran parte, a su elenco de primer nivel, encabezado por Julie Gayet y Tomer Sisley, que aportan experiencia y jerarquía a la tira. Estas cualidades, junto con su narrativa, la ubicaron dentro del Top 10 de la plataforma durante varios meses.
De qué trata "Una madre perfecta"
“Una madre perfecta” es un thriller francés que pone a prueba los límites del amor maternal. La historia sigue a Hélène, quien viaja desde Berlín a París para ayudar a su hija Anya, acusada de un crimen.
A medida que investiga para demostrar la inocencia de su hija, Hélène se encuentra atrapada en un enredo de secretos, medias verdades y engaños que la hacen cuestionar en quién confiar y hasta su propio juicio.
Con apenas cuatro episodios, la serie combina tensión, intriga y drama familiar, manteniendo a la audiencia pegada a la pantalla de principio a fin.
Reparto de "Una madre perfecta"
- Julie Gayet
- Tomer Sisley
- Eden Ducourant
- Andreas Pietschmann
- Cyril Gueï
- Fréderique Tirmont
- Sylvain Dieuaide
- Maxim Driesen
Tráiler de "Una madre perfecta"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario