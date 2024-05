"Beetlejuice Beetlejuice": el regreso de Tim Burton en una secuela que empezó hace más de 30 años

Sin embargo, esto no se dio. A lo largo de 1990 se fueron cambiando los guionistas y, en un punto, la idea de una secuela quedó enterrada completamente. Pero, en 2011 resurgió la esperanza no sólo porque los actores originales mantuvieron el deseo de una continuación, al igual que el mismísimo Burton, sino también porque Seth Grahame-Smith trabajó en el desarrollo de un nuevo guion. No obstante, en 2019, se conoció oficialmente que este proyecto no estaba listo para continuarlo.

Al mismo tiempo, en 2022 Tim Burton confirmó su desvinculación del proyecto, pero en 2023, un giro inesperado llegó para los fanáticos de esta historia. Esto es porque tanto el director como Michael Keaton, su protagonista original y Jenna Ortega firmaron para la secuela que ya tiene fecha de estreno: llegará a los cines el 5 de septiembre de este 2024. Para esta producción, el cineasta contó con su equipo de escritores de Merlina; Alfred Gough y Miles Millar. Y, la emoción fue tal que hasta el propio Keaton declaró ante Variety: "Es realmente hermosa e interesantemente emotiva. No estaba preparado para eso. Es genial".

Tal es así que a más de 30 años del estreno de la primera parte, "BeetleJuice BeetleJuice" vuelve con una secuela que ya se confirmó que es más oscura, loca y divertida que la original. “He disfrutado mucho volver a trabajar con toda la gente que ya conozco. Intenté despojarme de todo y volver a lo básico. Fue como encontrar la razón por la que me gustaba hacer películas”, confesó el director en una entrevista con "The Independent".

+ Todo lo que debes saber de "BeetleJuice BeetleJuice":

Fecha de estreno: 5 de septiembre del 2024

Sinopsis oficial: ¡Después de una tragedia familiar inesperada, tres generaciones de la familia Deetz regresan a su hogar en Winter River. Aún atormentada por Beetlejuice, la vida de Lydia da un vuelco cuando su rebelde hija adolescente, Astrid, descubre el misterioso modelo de la ciudad en el ático y el portal al Más Allá se abre accidentalmente. Con problemas en ambos reinos, es solo cuestión de tiempo hasta que alguien diga el nombre de Beetlejuice tres veces y el travieso demonio regrese para desatar su propio tipo de caos.

Reparto: Keaton regresa a su papel icónico junto a la nominada al Oscar Winona Ryder (Stranger Things, Little Women) como Lydia Deetz y la dos veces ganadora del Emmy Catherine O'Hara (Schitt's Creek, Corpse Bride) como Delia Deetz, con los nuevos miembros del reparto Justin Theroux (Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi, The Leftovers), Monica Bellucci (Spectre, Matrix), Arthur Conti (House of the Dragon) en su debut cinematográfico, con la nominada al Emmy Jenna Ortega (Wednesday, Scream VI) como la hija de Lydia, Astrid, y el nominado al Oscar Willem Dafoe (Poor Things, At Eternity’s Gate).

Tráiler oficial:

Embed - "BEETLEJUICE BEETLEJUICE". Trailer #1. Oficial Warner Bros. Pictures (HD/SUB)